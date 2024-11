Gaeta.it - Grande successo per il Vera Pizza Contest: ecco i vincitori e le novità in arrivo

Il, organizzato dall'AssociazioneceNapoletana , ha dimostrato anche quest'anno di essere un evento di riferimento perioli di tutto il mondo. La competizione, giunta a un nuovo entusiasmante capitolo, ha visto coinvolti più di 1500 partecipanti da ogni continente, rendendola il piùevento dedicato allafatta in casa. In questa edizione, i partecipanti hanno presentato oltre 1500 pizze, di cui 765 sono state selezionate per ilfinale di Napoli.I premiati delIl protagonista della manifestazione è stato senza dubbio Mimmo Galasso, che ha trionfato con la sua"Irpinia". Questa specialità, preparata con fiordilatte, carciofi rustici provenienti da Montoro e capocollo irpino, gli ha fruttato un corso professionale di nove giorni presso l'AVPN School, un'importante opportunità di formazione per uniolo.