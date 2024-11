Tvzap.it - “Grande Fratello”, Mariavittoria crolla in lacrime con Tommaso: cosa succede (VIDEO)

Leggi su Tvzap.it

News Tv. Il rapporto tranella casa delè particolare. I due sembrano provare una forte attrazione reciproca, ma, nonostante siano sempre più vicini, non prendono posizione. Nelle ultime ore, è cambiato qual. Mentreerano insieme in giardino, ad un certo punto la ragazza èta in. Per quale motivo? (Continua dopo le foto)Leggi anche: “”, rivelazioni choc di Fico su Federica: “Non l’ho potuto dire”Leggi anche: “”, Alfonso “abbandona” Federica nel momento clou: cos’è successo“”,in crisi:stando conLa relazione diè decisamente travagliata. I due hanno catturato l’attenzione del pubblico, che ancora non capisce le loro intenzioni visto che sembrano interessati l’uno all’altra ma vivono anche continui momenti di tensione.