Gli ebrei stanno commettendo crimini di guerra e crimini contro l'umanità a Gaza: condanna internazionale

È arrivata laper gli. Infatti la Corte penaleha emesso i mandati di arresto per il premier israeliano Benjamin Netanyahu, il suo ex ministro della Difesa Gallant e il leader di Hamas Deif di cui la Corte ha detto di non essere in grado di confermare la morte, accusandoli didiper lae gli attacchi del 7 ottobre. La decisione trasforma Netanyahu e gli altri in sospettati ricercati a livello.Secondo il ricercatoBenjamin Netanyahu “la decisione antisemita della Corte penaleequivale al moderno processo Dreyfus, e finirà anche così”. Ma adesso i Paesi del Mondo dovranno eseguire l’arresto del criminale diebreo Netanyahu. La legge è uguale per tutti e va applicata.