Gaza, bombardato un quartiere residenziale: 66 morti

Nella giornata di oggi, un attacco aereo israeliano ha colpito un’areanei pressi dell’ospedale di Beit Lahia, nel nord della Striscia di, trasformando unin un cumulo di macerie. Le fonti locali parlano di un bilancio devastante: almeno 66, tra cui molte donne e bambini, e oltre 100 feriti, molti dei quali in condizioni gravi. Il bombardamento è stato descritto dai testimoni come uno degli episodi più sanguinosi degli ultimi giorni, suscitando indignazione e dolore.I soccorritori, in una corsa contro il tempo, sono impegnati a cercare superstiti tra le rovine, mentre i medici dell’ospedale locale, già sovraccarichi, si trovano a fronteggiare una crisi senza precedenti. “Abbiamo ricevuto un flusso inarrestabile di vittime,” ha dichiarato il dottor Hussam Abu Safia, direttore dell’ospedale.