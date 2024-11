Thesocialpost.it - Frizioni nella Lega, Salvini e la promessa a Zaia: “Terremo il Veneto”

Il consiglio federale della, che si è svolto nelle stanze del gruppo alla Camera, ha segnato un momento di forte tensione per Matteo. Le sconfitte elettorali in Umbria ed Emilia-Romagna hanno acuito le divisioni interne al partito, con i big che hanno chiesto maggiore chiarezza sulla leadership regionale e un ritorno ai temi storici del Carroccio. Tra le priorità emerse, la riconferma di un presidente leghista ine modifiche significative alla manovra economica.e ilal centro della scenaTra gli interventi più incisivi quello di Luca, presidente del, che in colmento ha ribadito la necessità di garantire la leadership leghistaregione: “Se perdiamo anche il, qui va tutto a rotoli“. Il segretarioha assicurato che porterà il tema direttamente alla premier Giorgia Meloni, richiedendo una modifica della legge sul terzo mandato per consentire adi ricandidarsi.