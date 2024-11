Formiche.net - Fitto al sicuro sotto l’ombrello del Ppe, Ecr in maggioranza. Parla Martusciello

Leggi su Formiche.net

La trama della tela è tricolore. L’aver superato i veti ed essere arrivati alla convergenza per il via libera alle due vicepresidenze esecutive di Teresa Ribera e Raffaeleè, prima di tutto, un risultato figlio della mediazione. Il Ppe ha giocato un ruolo determinante, tant’è che il capodelegazione nazionale e membro dell’ufficio di presidenza, Fulvio Martuscello, sulle colonne di Formich.net definisce il via libera in particolare su“una vittoria dei popolari”.Prima di tutto, la designazione di, è una vittoria per l’Italia. Non c’è dubbio. Così come è un risultato importantissimo frutto dell’azione del premier Giorgia Meloni, ma la trattativa che ha portato a questo risultato è stata condotta dal vicepremier Antonio Tajani. Eha trovato riparodei popolari.