Sport.quotidiano.net - Difesa, operazioni e mercato. La Fortitudo gioca su più tavoli

Leggi su Sport.quotidiano.net

Terzo giorno della cura Caja per la. Dopo la rivoluzione dello scorso fine settimana, Matteo Fantinelli e compagni continuano a preparasi per la sfida di domenica prossima contro la Libertas Livorno degli ex Italiano e Banks.alla ricerca di solidità e consistenza per lasciarsi alle spalle un periodo negativo che l’ha vista cadere quattro volte consecutive nell’ultimo periodo. Per ritrovare la vittoria si deve risalire alla sfida interna con Verona del 3 novembre scorso, quando i biancoblù si imposero 70-67 sulla Scaligera. Laè alla ricerca del feeling con la vittoria, ma anche col gioco, visto che nell’ultimo periodo la squadra ha continuato ad andare a corrente alternata. Martedì in conferenza stampa, dopo aver svolto al mattino il primo allenamento con la squadra, Attilio Caja si era dichiarato contento dell’applicazione della squadra, ma aveva ribadito come questa, fosse ancora al 50 per cento.