Giornalettismo.com - Cosa dice l’emendamento di Forza Italia “contro” la Digital Service Tax

Leggi su Giornalettismo.com

Il testo della legge di Bilancio al vaglio del Parlamento è stato depositato circa un mese fa. Meno di 30 giorni che hanno portato a ben 4.500 proposte di emendamenti per modificare quanto disposto dal governo. Un numero che può sembrare elevatissimo, ma in linea con quanto accaduto negli ultimi dieci anni. Tra le proposte (che ora sono al vaglio della Commissione Bilancio della Camera dei deputati) di modifica della cosiddetta “Finanziaria”, c’è un emendamento proposto da(e da nessun altro partito della maggioranza) che vuole modificare le modifiche (perdonate il gioco di parole) alla web tax previste – almeno fino ad ora – dall’esecutivo. LEGGI ANCHE > Il governo vuole realmente cambiare la web tax? Piccolo ripasso delle puntate precedenti. Il testo bollinato – ovvero quello consegnato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze – parla di modifiche alla Web Tax (in realtà, il nome corretto èTax) sostanziali, ampliando il raggio di azione dell’imposta sui servizii, abbattendo i limiti previsti (dal 2019) sui ricavi delle aziende.