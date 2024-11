Ilrestodelcarlino.it - Con il Cefa cento nuove piante nel bosco urbano di via Orazio

Modena si riempie di verde piantando alberi per combattere la crisi climatica e prendersi cura della città e del territorio. Torna, infatti, domenica alle 10.30, nell’area deldi viaa Modena (adiacente il parcheggio del Grandemilia) l’iniziativa promossa dache invita tutti i modenesi, e in particolare le famiglie e i bambini, a sporcarsi le mani di terra per mettere a dimoranuovi alberi. Bambini e bambine potranno anche partecipare a un laboratorio per osservare gli insetti al microscopio e costruire dei ’bugs hotel’, piccole casette per gli insetti da portare a casa che, appese in giardino, a scuola o in un parco, potranno fornire un rifugio sicuro durante la stagione fredda a questi piccoli animaletti che rendono fertili i suoli, impollinano i fiori che diventano frutti e in molti casi contribuiscono alla salute delle colture predando specie potenzialmente dannose.