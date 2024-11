Nerdpool.it - Chicago PD: Il promo della première invernale fa preoccupare i fan di Dante Torres

PD non ha mai saputo bene cosa fare di(Benjamin Levy Aguilar). Non è più una recluta, ma è anche meno vitale per il fascino dello show rispetto ai personaggi che sono in circolazione da anni. Non è nemmeno riuscito ad apparire nel finalestagione 10. Le cose, però, sembrano essere cambiate nel finaledodicesima stagione.è stato il punto focale del teso episodio, a causa del suo intreccio romantico con un’ex informatrice. Si è trattato di un ritorno al miglior arco narrativo distagione 11, che si è tradotto in alcuni dei migliori momenti del personaggio sullo schermo fino ad oggi.Poi è andato in onda ilPD anticipa sempre ciò che accadrà, anche se passeranno settimane prima che i fan possano vedere un nuovo episodio.