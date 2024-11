Gaeta.it - Caos giuridico a Marigliano: il tribunale dichiara non luogo a procedere in controversia di locazione

Si è conclusa con un'importante decisione lalegale tra un uomo die il suo inquilino, accusato di aver registrato un contratto difraudolento. Il GUP deldi Nola ha emesso un verdetto di non, creando un notevole scompiglio in un caso che ha sollevato interrogativi sulla gestione delle indagini e sui procedimenti legali in corso.Il caso e le accuseIl fulcro di questa intricata vicenda è un inquilino che, secondo le accuse, avrebbe registrato un contratto dinon veritiero per degli immobili e depositi che erano stati semplicemente prestati. A gennaio, l'imputato, uomo di, ha presentato una denuncia nei confronti dell'inquilino, dando inizio ad un procedimento giudiziario. Tuttavia, la situazione si è complicata quando, a fine novembre 2023, la Procura di Nola ha richiesto l'archiviazione del caso.