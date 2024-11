Gaeta.it - Arresto a Castel d’Azzano: donna nigeriana coinvolta in tratta di persone

Facebook WhatsAppTwitter Un importante intervento dei Carabinieri di, comune in provincia di Verona, ha portato all’di unadi 46 anni, ricercata per un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Catania. L’accusa nei suoi confronti è grave e riguarda ladi esseri umani, specificamente finalizzata allo sfruttamento della prostituzione. Questo episodio evidenzia le sfide persistenti legate al traffico di, un fenomeno pienamente radicato in diverse aree del mondo, inclusa l’Italia.Dettagli dell’operazione diL’operazione dei Carabinieri si è svolta in modo preciso e coordinato, seguendo le indicazioni fornite dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura di Catania. Infatti, la 46enne era ricercata per il suo coinvolgimento in attività criminose legate all’ingresso clandestino di donne provenienti dall’Africa.