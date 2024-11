Secoloditalia.it - Arrestato in Egitto l’attore porno italiano Elanain Sharif. La Farnesina segue il caso

Un cittadino, 44 anni, nato ine residente in Umbria , è statonei giorni scorsi dalle autorità egiziane al Cairo. E poi trasferito ad Alessandria d’. Il motivo dell’arresto, secondo le dichiarazioni del legale della madre di, Alessandro Russo, sarebbe legato a presunti contenuti pubblicati su Facebook. Ma al momento non esiste alcun capo d’imputazione formale per, conosciuto nel mondo del cinemacon il nome d’arte Sheri Taliani. Nello specifico, l’avvocato Alessandro Russo, legale della madre dell’uomo, precisa che il provvedimento sarebbe legato ad alcuni contenuti pubblicati su Fb. L’ambasciata d’Italia a Il Cairo, in stretto coordinamento con la, stando con la massima attenzione ildel cittadino italo-egiziano.