Alunna eliminata a sorpresa da Amici di Maria De Filippi

Nel quotidiano diandato in onda oggi, giovedì 21 novembre, abbiamo assistito ad una eliminazione adi un’: quella di Rebecca Ferreri. La ballerina era finita in sfida nel corso dell’ultima puntata e avrebbe dovuto eseguirla in diretta domenica pomeriggio. Ma qualcosa è “andato storto” e Deborah Lettieri ha deciso di anticiparla di un paio di giorni.La maestra Lettieri dopo aver incontrato lo sfidante di Rebecca ha preso una decisione importante #24 pic.twitter.com/Sc1XYlbWqY—Ufficiale (@Ufficiale) November 21, 2024L’non ha potuto far altro che accettare, prepararsi e andare in studio per la sfida. Ad attenderla non solo lo sfidante Dandy, ma anche il giudice esterno Garrison. In quello studio non c’era nessun altro: nessun professore, nessun alunno, nessuno nel pubblico e neancheDe