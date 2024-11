Laprimapagina.it - Al Gallery 16 di Bologna Concerto nazionale contro la violenza sulle donne

Prosegue l’impegno del meeting delle Etichette indipendenti a favore delle. Ecco illadi sabato 23 novembre a. Dalle 21 apre la seconda parte Milena Mingotti.Sabato 23 novembre al16 dilacon Roberta Giallo e Pia Tuccitto e tante altre ospiti. Dalle ore 19 dopo un aperitivo per la prima parte si esibiscono Deborah Bontempi, Laura B e Laplastique, previsti interventi e letture , segue la dj Nicolae BarbieriIl Coordinamento Stage & Indies da sempre impegnato con AudioCoop, Aia, Rete dei Festival insieme all’Associazione Rumore di Fondo con il patrocinio di Assomusica, Nuovo Imaie,Città della Musica Unesco, Eufonica byFiere e del Meeting delle Etichette Indipendenti organizza sabato 23 novembre aal16 in Via Nazario Sauro 16 a partire dalle ore 19 in due tempi illa“Sotto il Cielo delle”.