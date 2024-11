Oasport.it - A che ora gioca Sinner oggi in Coppa Davis: canale tv, avversario da definire, streaming

Dopo il trionfo da dominatore alle ATP Finals, giunto senza concedere neppure un set agli avversari, Janniktornerà in campo con la maglia dell’Italia nei quarti di finale della2024 di tennis: giovedì 21 novembre, nel secondo singolare a partire da non prima delle ore 17.00, l’azzurro affronterà un argentino.LA DIRETTA LIVE DIIN(2° MATCH DALLE 17.00)Vistala la struttura della manifestazione in corso a Malaga, in Spagna, Jannikscenderà in campo nel secondo incontro odierno: il tie contro si aprirà con il singolare tra i numeri 2, cui seguirà la sfida tra i numeri 1. Sulla carta il numero 1 argentino è Sebastian Baez, il quale dovrebbe sfidare.La diretta tv del match di Janniknella2024 di tennis sarà fruibile su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Rai 2 HD, mentre la direttadelle partite sarà disponibile su Sky Go, NOW e Rai Play, infine la diretta live testuale sarà godibile su OA Sport.