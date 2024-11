Ilgiorno.it - Uno su dieci lascia i banchi: "I giovani sono risorse preziose. Non possiamo sprecarle"

, risorsa scarsa e difficile da formare. Così li ha definiti il professor Gianluca Argentin, docente di sociologia dell’Università Bicocca al convegno dedicato all’abbandono scolastico “Non disperdere i tuoi talenti“, a cura di Assolombarda Monza e Brianza con Confindustria Trento. Il professore ha sottolineato come l’abbandono scolastico tra idai 18 ai 24 anni (tra pluri ripetenti della scuola superiore e chil’università) sia di circa l’11 per cento. In più ipochi e poco valorizzati,dunque una risorsa scarsa, preziosa anche per il welfare. Il calo della natalità si fa sentire. Infatti, come spiega Roberto Manna, portavoce dell’Ufficio scolastico territoriale, da un paio d’anni gli studenti delle scuole superioricalati di 400 unità: significa 20 classi in meno fra tutti gli istituti della provincia.