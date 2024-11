Ilfoglio.it - Un altro promotore della pseudoscienza al potere in America

Trump ha nominato il cardiochirurgo Mehmet Oz, il famoso “dottor Oz” televisivo, come direttore del CMS (Centers for Medicare and Medicaid Services), una delle più importanti agenzie responsabile per la salute dei cittadini negli Stati Uniti. Nell’annunciare la nomina, Trump ha scritto: “Il nostro sistema sanitario corrotto danneggia glini di tutti i giorni e distrugge il bilancio del nostro Paese” e quindi "Il dottor Oz sarà un leader nell'incentivare la prevenzione delle malattie, così otterremo i migliori risultati al mondo per ogni dollaro che spendiamo per l'assistenza sanitaria nel nostro grande Paese. Ridurrà anche gli sprechi e le frodi all'interno dell'agenzia governativa più costosa del nostro Paese, che rappresenta un terzospesa sanitarianostra nazione e un quarto dell'intero bilancio nazionale".