Romadailynews.it - Traffico Roma del 20-11-2024 ore 17:30

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità per rami caduti sulla sede stradalemomentaneamente bloccato sulla statale 148 Pontina all’altezza di Montedoro verso Pomezia tutto ilproveniente daviene deviato su via di Pratica inevitabili le code che al momento partono da Tor de’ Cenci per un incidente code su via Tuscolana tra il raccordo anulare via di Tor Vergata verso Frascati per un grosso ramo caduto sulla sede stradale nel percorrere via Alfredo Catalani sulla rampa di ingresso la tangenziale est in direzione di San Giovanni per lo stesso motivo rallentamenti su Viale Egidio Galbani all’altezza di via Negroni in direzione della Mentana è ancora per rami sulla sede stradale code a Ostia su via Tancredi Chiaraluce in prossimità di via della Martinica in zona Fontana Candida ancora chiusa via Aragona all’altezza di via Raddusa l’incendio di un edificio privato divampato nel pomeriggio di ieri come sempre tutti i dettagli su queste altre notizie sono a vostra disposizione sul sito