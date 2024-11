Sport.quotidiano.net - Terza categoria - Dopo il reclamo dei fiorentini per errore arbitrale. Il bis di Tosi-Floriagafir. E’ ufficiale: si rigioca

La partitasaràta. Questa la decisione del giudice sportivo territoriale e di conseguenza, a causa di un, le due squadre torneranno in campo. E’ stato infatti accolto ilpresentato dallache l’incontro si era chiuso sul punteggio di 1-0 a favore del. L’episodio che ha portato alda parte del club fiorentino del viale Malta e poi alla decisione di ripetere la gara è un calcio di rigore in realtà regolarmente segnato dagli ospiti della: il calciatore incaricato del tiro dal dischetto ha segnatola respinta del portiere sul proprio tiro, ma l’arbitro non convalidato la rete. Ecco nel dettaglio la decisione pubblicata sull’ultimo comunicatodella Delegazione di Firenze: "LaBellariva chiedeva la ripetizione della gara giocata sul campo delpertecnico del direttore di gara che, sugli sviluppi di un calcio di rigore a favore, annullava la segnaturache il proprio calciatore, dapprima incaricato del tiro dal dischetto, aveva ribadito in rete successivamente alla respinta del portiere.