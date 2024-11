Oasport.it - Tathiana Garbin festeggia la BJK Cup e poi sussurra: “Sarebbe il momento giusto per lasciare…”

è diventata la prima donna italiana a vincere da capitana non giocatrice la Billie Jean King Cup, la massima competizione per Nazionali di tennis femminile (in passato denominata Fed Cup). Dopo essere passata dalla Serie C con le sue ragazze ed essere riuscita a rialzare il movimento dopo la grande epopea delle iconiche Francesca Schiavone, Flavia Pennetta, Roberta Vinci, Sara Errani, la 47enne ha risalito la china alla guida delle azzurre e oggi ha fatto festa sul cemento indoor di Malaga.si è regalata la più bella soddisfazione della propria carriera, esultando insieme a Jasmine Paolini, Lucia Bronzetti, Sara Errani, Elisabetta Cocciaretto, Martina Trevisan. Al termine della partita vinta dalla numero 4 del mondo contro la Slovacchia, la capitana ha espresso tutta la propria soddisfazione in lingua inglese: “Questo è un sogno che diventa realtà, ho un gruppo di straordinarie campionesse, sono orgogliosa di loro e di come hanno lottato ogni giorno: è stato un viaggio incredibile, perché so cosa hanno dovuto superare per essere qui e rendere concreto questo sogno, essere sempre sul pezzo e puntare all’obiettivo“.