Oasport.it - Taekwondo: Pezzolla e Mangione si fermano ai quarti agli Europei U21

Va in archivio la prima giornata di competizioni all’Arena Hotel Hills di Sarajevo, località che ospita fino al 23 novembre i CampionatiUnder 21 2024 di. Oggi, mercoledì’ 20 novembre, sono scesi sul tatami sei atleti facenti parte della Nazionale italiana, alcuni di questi arrivati a un passo dalle semifinali. E’ il caso di Luciache, nella categoria -57 kg, si è fermata aidi finale perdendo il match d’alto profilo con la spagnola Laura Rodriguez, abile a imporsi nettamente per 0-2 (4-7, 6-13). Fuori aianche Angelo, il quale nella -74 kg non è riuscito a fronteggiare Nikita Vysotin, subendo uno 0-2 (6-7, 11-10). Da segnalare anche la buona prestazione di Anna Cuorvo: l’azzurrina, in gara per la categoria -57 kg, ha dovuto salutare la gara aiin favore della Tunisia Mamune Nur Goz, passata per 0-2 (10-12, 1-9).