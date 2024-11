Ilrestodelcarlino.it - Standing ovation per Gino Cecchettin a Bologna: botta e risposta con Valditara. Il ministro: “Pronto a incontrarlo”

, 20 novembre 2024- Una folla di ragazzi commossi, ad applaudire in piedi, oggi in Aula Magna di Santa Lucia per l’evento “Dieci domande sulla violenza”. Un incontro organizzato dalla città metropolitana diin occasione del 25 novembre, la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Un confronto tra i centri antiviolenza e i centri per uomini autori di violenza e oltre 500 studenti delle scuole secondarie della città, alla presenza del padre di Giulia, presidente dell’omonima fondazione, nata ufficialmente proprio due giorni fa. (DIRE), 20 nov. - Un lungo applauso conha salutato questa mattina ala fine dell'intervento di, pap Nel raccontare ai ragazzi la sua testimonianza e il suo dolore,lancia un messaggio di speranza ai ragazzi presenti in sala: “Il vostro percorso di vita deve essere condito da autenticità, non da stereotipi come il maschio alfa e dominante, che tanto fa cinema, ma ti costringe a essere solo con te stesso, a non chiedere mai aiuto, e invece va chiesto.