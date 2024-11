Terzotemponapoli.com - Spinazzola: Riscatto e sfida per il posto da titolare

Leonardoè stato uno dei protagonisti più amati della Roma negli ultimi anni, con una carriera caratterizzata da alti e bassi, ma sempre impreziosita da momenti indimenticabili. Dopo essere stato uno dei pezzi più pregiati del mercato estivo della Roma, il suo trasferimento alla squadra giallorossa ha destato grande entusiasmo. Tuttavia, gli infortuni hanno inciso fortemente sul suo percorso, limitandone l’impatto nelle stagioni successive. Nonostante le difficoltà fisiche,ha saputo emergere e diventare un pilastro nelle fasi più importanti del cammino della Roma, specialmente nelle competizioni europee.Il rendimento dinella stagione attualeLa stagione in corso ha vistomeno protagonista rispetto al passato. Arrivato a Napoli a parametro zero, il calciatore ha trovato difficoltà ad imporsi come, con solo poche apparizioni da primo minuto e una sola assistenza finora.