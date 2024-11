Calciomercato.it - Skriniar alla Juventus, decolla l’affare: l’indizio è inequivocabile

Leggi su Calciomercato.it

La società bianconera deve intervenire sul mercato ed ha scelto il difensore slovacco:Un difensore, anzi meglio due. Cristiano Giuntoli ha chiare le idee su cosa serve assolutamente a gennaio per la. Thiago Motta dovrà rinunciare a Bremer e Cabal per tutta la stagione ed allora l’esigenza di almeno un rinforzo in difesa è pressante.(LaPresse) – Calciomercato.itEcco perché in casa bianconera stanno già lavorando con intensità per individuare il nome giusto il prima possibile: serve un calciatore già pronto, a cui non serva tempo per ambientarsi in Serie A e che possa dare fin da subito il suo contributo in termini di qualità ed esperienza. Tutte caratteristiche che corrispondonoperfezione all’identikit di Milan