Show per l'Unicef, This is me o Caccia a ottobre rosso? La tv del 20 novembre

Per la prima serata in tv, mercoledì 20, su RaiUno alle 21.25 andrà in onda “Noi e.”.Una serata di spettacolo condotta per la prima volta insieme da una coppia davvero “inedita” di signore della tv, Mara Venier e Loretta Goggi. La Rai tende una mano a Unicef per sostenere la sua raccolta fondi, per far conoscere le sue attività in favore dell’infanzia al grande pubblico.La trasmissione, inoltre, vedrà la partecipazione di numerosi ospiti. Tra questi, gli attori Luca Argentero, Pierpaolo Spollon, Raoul Bova e Nino Frassica, accompagnato dalla chitarra da Tony Canto. La musica sarà la grande protagonista con le esibizioni di Francesco Gabbani, Paola e Chiara e Michele Bravi. Parteciperanno anche personaggi di spicco dello spettacolo e delle istituzioni come Federica Pellegrini e Fabio Rovazzi.