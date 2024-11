Ilgiorno.it - Se la musica di Caccamo dialoga con la danza di Bolle

Leggi su Ilgiorno.it

Tra le "parole, immagini eper edificare il futuro" di “Orizzonte”, il ciclo d’incontri che cura alla Fondazione Arnaldo Pomodoro, Giovannistasera mette la. E lo fa conversando con Roberto. Appuntamento alle 19.30 in via Vigevano per il penultimo faccia a faccia di un cartellone che ha visto Ornella Vanoni, Alessio Nelli, Patty Pravo, Riccardo Zanotti, Caterina Caselli e si conclude il 13 dicembre con Claudio Santamaria e Francesca Barra. "Roberto l’ho conosciuto un paio di anni fa tramite un’amica comune – racconta–. Ero già affascinato dalla sua grazia, eleganza, quella leggerezza del gesto e dello spazio che sa trasmettere. Ma in lui quella semplicità, quella gentilezza è pure umana, accompagnata da una capacità di ascolto e di empatia capaci di creare un’istintiva connessione emotiva.