Salerno Osservatorio Cittadinanza attiva | Tari più bassa

Tempo di lettura: 2 minutiUna media di 440 € a famiglia con una diminuzione rispetto allo scorso anno del 2,5%. Così, con queste cifre,esce fuori dalla classifica dei 10 capoluoghi italiani dove si paga lapiù alta ed entra in quella dove si è registrata una delle variazioni più alte che consentono di abre laffa sui rifiuti. È questo emerge dall’ultimo rapporto diffuso dall’prezzi effe di.“Un risultato che gratifica l’impegno e gli sforzi fatti per migliorare le percentuali di raccolta differenziata che hanno consentito di risparmiare sui costi – hanno dichiarato, all’unanimità, l’assessore all’Ambiente del Comune di, Massimiliano Natella e Vincenzo Bennet, amministratore unico diPulita – un risultato che viene valorizzato anche dal fatto che rispetto al 2023 sono state riscontrate variazioni in aumento in 84 capoluoghi, sui 119 esaminati, mentreè tra i 20 capoluoghi dove sono state registrate variazioni in diminuzione”.