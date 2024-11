Movieplayer.it - Riccardo Scamarcio: "La donna deve crescere i figli e pulire la casa", l'ira sui social: "Fascista buzzurro"

Leggi su Movieplayer.it

Le dichiarazioni disul gioco dei sessi stanno suscitando lo sdegno delle femministe, e l'attore è trending topic su X. Continua a far discutere l'intervista rilasciata ieri a Belve da. Tra i tanti temi caldi toccati dall'attore, come il rapporto con le droghe, le scene di sesso con Monica Bellucci e la rottura con l'amico Francesco Sarcina dopo il tradimento della moglie, ad agitare gli animi è la questione del maschilismo. Invitato a commentare una sua vecchia dichiarazione del 2006 in cui sosteneva che in Puglia "siamo convinti che il maschio è il capobranco, mentre la femmina gli sta accanto e si occupa dei",non ha rinnegato la sua posizione, nicchiando divertito. "Vuoi sapere se c'è .