Puntomagazine.it - Pozzuoli: Giornata Nazionale dell’Albero a Monterusciello

Il 21 novembre alle ore 9 si terrà laorganizzata dal comune diIl giorno 21/11/2024 alle ore 9:00, nell’area antistante il bar Grajales, in Via27A, in occasione della, prenderà il via il programma della Festaorganizzata dal Comune di.A partire dalle ore 9,00, delegazioni di alunni delle diverse scuole del territorio, accompagnati dai loro insegnanti, saranno guidati dai neodiplomati già coinvolti nel progetto PCTO Foresta Urbana di, lungo il sentiero che attraversa le aree B1, B2, B3 e B4 oggetto dell’intervento di riforestazione urbana sostenuto con fondi PNRR, assegnati a seguito di avviso pubblico rivolto alle Città metropolitane – Missione 2, Componente 4, Investimento 3.