Poeti iraniani. Dal 1921 a oggi

Da sempre molto poco conosciuta al mondo occidentale, la poesia iraniana dalè uno scrigno di esperienze artistiche alquanto variegate, nate tutte sotto l’egida di una complessa realtà socio-politica modificatasi radicalmente nel corso degli anni, la quale ha visto, come aspetto saliente, una delle più antiche civiltà del mondo tramutarsi in una Repubblica islamica guidata dall’ayatollah Khomeini (1979). E’ dunque attraverso il susseguirsi dei vari periodi storici dell’Iran che i due curatori di questa preziosa antologia, Faezeh Mardani e Francesco Occhetto, danno conto della varietà di stili e di correntiche che si sviluppano in parallelo con le grandi mutazioni che avvengono, soprattutto nel corso del Novecento, all’interno di questo affascinante paese, il cui fermentoco ha accompagnato – e continua ad accompagnare – quei lunghi periodi alternati di luce e ombra della società iraniana.