Omicidi in Italia più bassi della media Ue

La ripresa deglisuccessiva alla pandemia di Covid-19 è continuata anche nel 2023. Dopo il minimo storico registrato all’inizio del decennio glivolontari consumati hanno registrato due anni in controtendenza. Più precisamente nel 2023 si sono registrati 334 casi (+4% circa rispetto all’anno precedente, +17% rispetto al 2020).Il dato non consolidato 1° gennaio – 7 novembre 2024 indica, tuttavia, un arresto di questa crescita e una lieve diminuzione. Gli aumenti di questi ultimi due anni mantengono comunque il nostro Paese tra quelli storicamente a minor rischio. E’ quanto emerge dal report Istat sulle vittime dio del 2023.LaUe del tasso diper 100mila abitanti nell’anno 2022 (ultimo anno disponibile) è 0,9per 100mila abitanti. L’dei 26 Paesi che rendono disponibili i dati per questo anno è quello che presenta la più bassa diffusione del fenomeno (0,55) prima di Slovenia, Spagna e Polonia (rispettivamente 0,62, 0,69 e 0,72per 100mila abitanti).