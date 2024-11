Lanazione.it - Olio, si torna a sorridere. Ok a raccolta e produzione: “Bene anche il Gremigno”

Valdera, 20 novembre 2024 – Quest’anno l’, da quanto si apprende, sta dando soddisfazioni. Ultime battute, per chi ancora sta raccogliendo le olive. Ma il grosso delle frangiture,è stato fatto o è in pieno svolgimento. Un ’annata che permette al territorio di recuperare dal punto di vista della quantità (crescita a doppia cifra), in particolare in quelle aree dove lo scorso anno laè stata molto scarsa o scarsissima. Fra Valdera e Valdarno, lo scorso anno, lo ricordiamo, ci furono molti produttori che rinunciarono alla. Dal punto di vista qualitativo stiamo avendo undavvero interessante, con il tipico carattere toscano. Per i consumatori non è il prezzo a orientare il comportamento di spesa. Le principali motivazioni sono, secondo un’indagine, il fattore provenienza e la certificazione di origine, mala sostenibilità del metodo di, l’eventuale certificazione biologica e l’estrazione a freddo.