Napoli, passi avanti per i rinnovi di Anguissa e Meret

, 20 novembre 2024 - Del caso più scottante e mediatico, quello legato a Khvicha Kvaratskhelia, come da espresse dichiarazioni del direttore sportivo Giovanni Manna, se ne riparlerà piùe, con ogni probabilità, addirittura a fine stagione quasi per un patto stabilito tra le parti, ma la macchina deidelvaa fari spenti, registrando progressi su due fronti: quelli legati ad André-Frank Zamboe Alex. Fumata (quasi) bianca perIl primo caso è quello più semplice e, allo stesso tempo, quasi scontato, perché nel contratto del camerunese figura un'opzione biennale (1+1) appannaggio del club partenopeo per prolungare di l'attuale accordo, in scadenza il 30 giugno 2025. Nessuno, neanche nel pieno della crisi generale e dello stesso centrocampista nel corso dell'ultima stagione, ha mai pensato che ilavrebbe deliberatamente perso a zero un giocatore comunque pagato 15 milioni e che oggi ne vale probabilmente quasi il doppio.