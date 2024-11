Ilfattoquotidiano.it - Nadal in lacrime per il ritiro: “Amo ancora il tennis ma non riesco più a competere. Ci tengo a non essere ricordato solo per i trofei”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Probabilmente la cosa più facile e forse giusta è cambiare. Voglio dire, se fossi il capitano, probabilmente cambierei, non mi metterei il giorno dopo. Se andiamo avanti, questa è la mia sensazione”. Queste le prime parole di Rafadopo la sconfitta in Coppa Davis contro l’olandese Botic van de Zandschulp a Malaga. Il dubbio purtroppo il capitano David Ferrer non lo avrà mai: la Spagna è stata eliminata dall’Olanda e perquesta partita è stata l’ultima di una straordinaria carriera.Il 38enne spagnolo aveva vinto 29 match di singolare di Coppa Davis di fila prima di questa eliminazione. “Ho perso la mia prima partita in Coppa Davis e ho perso anche l’ultima. Quindi chiudiamo il cerchio”, ha commentato. L’ultima competizione ufficiale a cui aveva preso parte erano stati i Giochi Olimpici di Parigi 2024, quando era stato battuto da uno dei suoi acerrimi rivali, Novak Djokovic, al secondo turno.