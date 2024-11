Liberoquotidiano.it - Nada Cella, clamorosa svolta nel giallo di Chiavari. "Omicidio", chi va a processo 28 anni dopo la morte

Leggi su Liberoquotidiano.it

neldelladi: 28, Annalucia Cecere è stata rinviata a giudizio.un'udienza durata dieci ore, la terza sezione penale della Corte d'Appello del tribunale di Genova ha deciso di accogliere il ricorso della pm Gabriella Dotto contro il non luogo a procedere della gip Angela Maria Nutini per il delitto della donna uccisa a, nello studio del commercialista Marco Soracco, dove lavorava come segretaria, il 6 maggio 1996. Cecere, assistita dagli avvocati GiRoffo e Susanna Martini, è l'unica indagata per il delitto, un cold case riaperto nel 2021 grazie all'intuito della criminologa Antonella Pesce Delfino che aveva studiato a lungo il caso, indicando Annalucia Cecere come possibile assassina diperché, come ha ricostruito la criminologa, nella sua abitazione erano stati trovati alcuni bottoni simili a un altro rinvenuto nella scena del crimine.