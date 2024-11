Bergamonews.it - Morto l’operaio rimasto schiacciato contro il soffitto: è il secondo in pochi giorni

Leggi su Bergamonews.it

Non ce l’ha fatta Elton Dema, il 41enne operaio albanese di Stezzanocoinvolto in un grave incidente sul lavoro lunedì mattina a Erba, nel Comasco. Si è spento oggi (mercoledì 20 novembre) all’ospedale San Gerardo di Monza, dove era stato ricoverato. Dipendente per una ditta di Bergamo, si stava occupando dello smantellamento di una tettoia, quando il cestello elevatore in cui si trovava si sarebbe sollevato all’improvviso, schiacciandoloil.È iloperaio residente in provinciasul lavoro nel giro di. Nemmeno una settimana fa, Federico Gerardo Rocabado, 54enne di origini argentine residente a Medolago, era precipitato da una decina di metri di altezza dal tetto di un capannone a Pozzuolo Martesana, in provincia di Milano. Una caduta che purtroppo si è rivelata fatale.