Gaeta.it - Mariapaola delle Marche trionfa ad Affari Tuoi con una vincita di 30mila euro

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter In una serata segnata da emozioni forti e attimi di tensione,, una concorrente marchigiana, ha conquistato l’ammontare dinel noto programma ““. La sua storia, caratterizzata da coraggio e determinazione, è un esempio di come le sfide personali possano essere affrontate con positività., pur affrontando la sua ipoacusia, ha mantenuto la speranza e il sorriso, conquistando non solo il premio, ma anche il cuore del pubblico.Chi èsi presenta come una donna brillante e piena di energia, madre di due ragazze, Nora ed Emma. La sua lotta contro un ipoacusia genetica, che ha iniziato a manifestarsi nel 2015, ha forgiato il suo carattere. Grazie a protesi acustiche e a una tecnologia per migliorare l’udito,affronta ogni giorno con determinazione.