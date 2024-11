Ilfoglio.it - L’Italia fa la cauta, ma lascia Kyiv libera di usare le sue armi in Russia

Al direttore - Ma se e quando anche la Germania, dopo gli Stati Uniti d’America, darà l’assenso all’utilizzo in territorio russo dellefornite all’Ucraina, il nostro governo, col ministro degli Esteri, Antonio Tajani, che per mesi si è fatto scudo anche del diniego americano, a chi si appoggerà per continuare a ribadire il suo no impedendo adileitaliane oltre il proprio confine per tentare di fermare gli attacchi russi? Una posizione, quella italiana, sempre più incomprensibile.Luca Rocca La posizione del governo è sbagliata, su questo punto, lo abbiamo scritto molte volte e lo ribadiamo oggi. Ma tra le parole e la realtà c’è una differenza, come abbiamo ricordato sul Foglio del 20 settembre: il divieto verbale diin territorio russo leche l'Italia ha offerto all’esercito ucraino non ha un suo corrispettivo formale.