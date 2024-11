Gaeta.it - L’evoluzione del branding nel calcio: come le squadre si trasformano in aziende

Nel mondo contemporaneo, ile il marketing si intrecciano in modi sempre più complessi. Ledi, oggi più che mai, funzionanoveri e propri brand, cercando di captare nuovi mercati e rispondere alle esigenze di una base di fan in continua evoluzione. Tournée all'estero, comunicazione attiva sui social e merchandising mirato stanno diventando pratiche comuni, al punto che anche l'identità visiva viene continuamente rinnovata. Questo articolo esaminai club, storici e non, stiano rimodellando i loro loghi e strategie di comunicazione per adattarsi a un panorama in rapida evoluzione.Il restyling dei loghi: due esempi emblematiciUn caso recente è quello del TOTTENHAM, che ha aggiornato il proprio logo eliminando la scritta "Tottenham Hotspur" e reintroducendo il monogramma "THFC", utilizzato negli anni '50.