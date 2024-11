Udine20.it - Le luci di Natale illumineranno Udine da Venerdì 22 novembre

In piazza Matteotti, piazza Libertà e sulla facciata del Castello confermate le suggestive proiezioni architettoniche, che quest’annoanche la Biblioteca civica JoppiLa città diè pronta a saltare a piedi uniti nel periodo natalizio, immergendosi nella calorosa atmosfera che l’amministrazione comunale si è impegnata anche quest’anno a creare con illuminazioni moderne, proiezioni suggestive ed esclusivi scorci addobbati.“Crediamo che ciò che abbiamo preparato per le feste apossa creare la cornice migliore per vivere la nostra città al meglio.possiede una bellezza che attira l’attenzione, sfruttarla al massimo del suo potenziale è il primo passo che dobbiamo compiere per ragionare il nostro territorio in termini differenti”, spiega il Vicesindaco e Assessore al turismo Alessandro Venanzi.