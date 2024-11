Quotidiano.net - Italiani sotto tiro in Libano. Colpita ancora la base Unifil. La Difesa: sono stati gli Hezbollah

Shama,preso di mira il quartiere generale del contingente italiano e del settore Ovest di, nel sud del, due attacchi nel giro di tre giorni. Prima un proiettile d’artiglieria calibro 155 inesploso è caduto sulla palestra della, ieri otto razzi da 107 millimetriimpattati sul magazzino e su alcune aree all’aperto, in una giornata ad alta tensione per l’intera forza d’interposizione Onu nel Paese dei cedri. In entrambi i casi non siregistrati feriti, anche se stavolta cinque nostri soldatifiniti sott’osservazione in infermeria. In totale1.200 i militariimpegnati nella missione su un totale di 10.500 uomini e donne in arrivo da 46 Paesi per supervisionare il ridalmeridionale d’Israele. Proprio Tel Aviv, anche per questo secondo attacco al nostro quartiere generale – dopo il primo di cui è stata chiarita la sua responsabilità –, è stata la prima sospettata.