Indagate in Italia due presunte spie russe che reperivano informazioni riservate per l'intelligence di Mosca

La Procura di Milano ha chiuso le indagini, condotte dai carabinieri del Ros, nei confronti di due persone che a partire dai primi mesi del 2023 avrebbero collaborato con i servizi di intelligence russi per «forniredi natura sensibile». Si sarebbero prestati a reperire documentazione riservata, fotografie di installazioni militari esu tecnici specializzati nel campo dei droni e della sicurezza elettronica.Per i due soggetti, con base nell’alta Lombardia, l’accusa è di corruzione aggravata da finalità di eversione e terrorismo. Prove del loro arruolamento sarebbero state trovate dagli investigatori su un canale Telegram in cui i due indagati dialogavano con gli 007 russi. Inoltre, dalle indagini del Ros di Milano e della Sezione Criptovalute del Comando Carabinieri Antifalsificazione Monetaria di Roma è emerso che i due indagati hanno ricevuto compensi in criptovalute.