Ilaria Capua | La prossima pandemia è in arrivo? L’antibiotico resistenza è l’emergenza attuale

sanitaria legata al Covid-19 potrebbe sembrare un ricordo, ma gli esperti avvertono che le pandemie sono cicliche, come dimostra la storia. La virologaanalizza quali sono le probabilità di unainfluenzale e si concentra su un tema cruciale e, che sta già destando preoccupazioni in tutto il mondo.Le previsioni disullaIn un'intervista rilasciata a Repubblica,discute i cicli delle pandemie influenzali, partendo da eventi storici. "Dall'inizio del secolo scorso, il mondo ha vissuto diverse pandemie influenzali come la Spagnola, l'Asiatica e l'Hong Kong, fino ad arrivare all'influenza suina del 2009" spiega la virologa. Effettivamente, l'intervallo fra unae l'altra può variare dai 11 ai 40 anni.