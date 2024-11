Grande Fratello l’ex di Federica entra nella casa e scatena il caos | Il triangolo diventa quadrato

Leggi su Caffeinamagazine.it

“Ma adesso questo chi è?”.diirrompeil: Signorini sconvolto. È successo davvero di tutto durante la tredicesima puntata del2024, andata in onda il 19 novembre. La puntata ha offerto ai telespettatori un mix avvincente di emozioni, conflitti e colpi di scena, sotto la conduzione di Alfonso Signorini. Come al solito la serata ha visto la partecipazione delle opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi, con Rebecca Staffelli a monitorare i social e le reazioni del pubblico.>> “Rimandatelo in Spagna”., pubblico nero con Tommaso. Mariavittoria in lacrime dopo la scopertaSi è parlato molto del rapporto tra Shaila e Lorenzo, che in queste ultime settimane ha mostrato segni di tensione. Shaila ha accusato Lorenzo di immaturità e di non prestare attenzione alle sue esigenze emotive.