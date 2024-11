361magazine.com - Grande Fratello, Javier e le aspre critiche per Lorenzo. Ecco la decisione finale

Leggi su 361magazine.com

, lediversoSpolverato. La: “Non risolvo niente e allora non ci parlo”., traMartinez eSpolverato non scorre più buon sangue. Il pallavolista e il modello purtroppo si sono drasticamente allontanati nel momento in cui Shaila Gatta dopo un avvicinamento aha iniziato una frequentazione con. I due uomini in Casa non si rivolgono più la parola.Leggi anche Amici, Luk3 reagisce ai commenti dei cantanti: interviene Maria De FilippiLo sfogo del pallavolistaIl pallavolista si espone sfogandosi sulSpolverato conin sauna in compagnia di Luca Calvani.afferma: “E’ stancante. A me non mi piace comportarmi così da ragazzino che chiacchiera a destra e a sinistra” poi continua con lo sfogo: “Vengo in sauna, lui poi stranamente se ne va, e sento dagli altri dire: “Ha detto che tu sei un lupo perchè tu stai facendo strategia.