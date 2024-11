Gaeta.it - È scomparso frate cesare bonizzi, il frate cappuccino che ha unito musica e fede nel metal

Facebook WhatsAppTwitter, conosciuto comellolo, ha lasciato un segno indelebile nel mondo del heavye dellacristiana. Con la sua straordinaria carriera, ha conquistato il cuore di molti appassionati, offrendo un’alternativa originale nella diffusione dellaattraverso la. La sua scomparsa all’età di 78 anni segna la fine di un’era, ma il suo lascito continuerà a ispirare.La vita dinasce il 15 marzo 1946 a Offanengo, in provincia di Cremona. Prima di entrare nell’Ordine dei Frati Minori Cappuccini, ha trascorso diverso tempo lavorando come operaio e rappresentante di commercio. La sua vita cambia radicalmente dopo aver partecipato a diverse missioni in Africa. La vera svolta avviene al ritorno da una missione in Costa d’Avorio, nel 1983, quando decide di intraprendere il cammino sacerdotale.