Formiche.net - Dazi à gogo sulla Cina? L’assist di una commissione indipendente a Trump

L’ultima relazione della United States-China Economic and Security Review Commission, pubblicata ieri, sembra una luce verde a Donald, che ha promessoal 60 percento sui beni cinesi e starebbe valutando di togliere allalo statuto che consente relazioni commerciali normali e permanenti (“permanent normal trade relations”). Infatti, laha suggerito al Congresso di procedere in quella direzione. Una mossa del genere potrebbe mettere lanella stessa fascia commerciale di Cuba, Corea del Nord, Russia e Bielorussia.Come osserva Foreign Policy, molti a Washington sostengono che laabbia abusato di questi privilegi – concessi più di due decenni fa, quando lasi stava preparando ad aderire all’Organizzazione mondiale del commercio – per inondare gli Stati Uniti di merci cinesi, impoverire la produzione statunitense e rubare la proprietà intellettuale.