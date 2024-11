Formiche.net - Cosa c’è dietro la chiusura delle ambasciate a Kyiv

Leggi su Formiche.net

A poche ore dal “parziale via libera” dato dall’amministrazione Biden all’Ucraina per l’impiego degli Atacms contro bersagli in territorio russo, le forze dihanno lanciato il primo attacco in profondità con questi sistemi, con obiettivo un bersaglio sito nell’area di Bryansk, oblast contiguo a quello di Kursk, in cui le truppe ucraine sono penetrate con un’offensiva lampo ad inizio agosto.“Questo è, ovviamente, un segnale chevuole un’escalation”, è stato il commento rilasciato del ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov dal Brasile, durante una conferenza stampa del Gruppo dei 20, “Lo prenderemo come una nuova fase qualitativa della guerra occidentale contro la Russia. E reagiremo di conseguenza”. Dando così una risposta verbale che sembra anticipare una risposta cinetica la quale, e nello specifico un massiccio attacco aereo sulla capitale ucraina.