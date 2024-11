Civitavecchia dà fuoco al citofono di casa della ex moglie | arrestato stalker

Leggi su Ilfaroonline.it

, 20 novembre 2024 – Un uomo di 47 anni, già noto alle forze dell’ordine già tratto in arresto per atti persecutori nei confronti dell’ex, è statodai Carabinierilocale compagnia dopo l’ennesima vessazione nei suoi confronti.Loinfatti, nel tentativo di incontrare l’ex, si recava più volte nei pressisua abitazione, costringendola a non poter uscire diper tutto il pomeriggio. Al culmine dello stato d’ira, il 47enne ha incendiato ilcondominiale, fuggendo poco dopo. La chiamata al 112 dei passanti e l’intervento tempestivogazzella dei Carabinieri hanno permesso di intercettare l’individuo in fuga e di bloccarlo con addosso l’accendino utilizzato poco prima.Ai fini dell’arresto è risultato fondamentale un filmato girato dai condomini che lo riprendeva mentre appiccava le fiamme.